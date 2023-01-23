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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keban'da doğalgaz aboneliği başvuruları başladı

AA

Keban'da doğalgaz aboneliği başvuruları başladı

ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde ev ve iş yerleri için doğalgaz aboneliği başvuruları başladı.

Doğalgaz firması abonelik yaptırmak isteyen vatandaşların yazılı taleplerini aldı.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın 2023 yılına kadar, doğalgaz gitmeyen ilçe kalmayacak, genelgesine istinaden ilçemizin de bu kapsamda firma tarafından ihalesi yapılıp, çalışmalar başlanıldı. Nasip olursa tüm evler doğalgazdan faydalanacak. İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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