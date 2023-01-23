Elazığ'daki silahlı kavgada yakalanan 2 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ataşehir Mahallesi'ndeki silahlı kavgada yakalanan Ö.Ö. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklandı.

İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Tutuklanan Ö.Ö'nün 23, M.U'nun 63 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Dün iki grup arasında belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Ö.Ö. ile M.U. tabancalarla birbirlerine ateş etmiş, mermilerin çevredeki araçlara isabet ettiği kavgada yaralanan olmamıştı.

Kavga, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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