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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

AA

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

F.A. idaresindeki 23 ADE 865 plakalı otomobil, Sürsürü Mahallesi Şehit Astsubay Mustafa Uygur Bulvarı'nda, K.N'nin kullandığı 23 ACC 435 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan F.A, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı.

Olay yerinden yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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