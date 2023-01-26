Elazığ'da bir kişinin minibüsün lastiğini delmesi güvenlik kamerasına yansıdı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin park halindeki minibüsün lastiğini delmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, park halindeki minibüsün lastiğini deldikten sonra olay yerinden uzaklaştı.
Aracının lastiğinin delindiğini fark eden ve çevredeki bir güvenlik kamerasını inceleyen Celal Doğan, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, bir kişinin kesici aletle minibüsün lastiğini deldikten sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.