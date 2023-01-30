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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi gözaltına alındı.

Olgunlar Mahallesi Temizce Sokak'ta aynı binada oturan ve aralarında husumet olan komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O, evden aldığı tüfekle havaya ateş etti.

Olayda yaralanan olmazken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tüfekle ateş eden M.O'yu yakalayarak gözaltına aldı.

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