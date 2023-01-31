Keban Kaymakamı Ardıç, esnafı ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Keban Kaymakamı Yasin Ardıç, esnafa ziyarette bulundu.

Değirmenbaşı Mahallesindeki esnafını ziyaret Ardıç, sorun ve beklentilerini dinledi.

Ardıç, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.

Kaymakam Ardıç'a, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat ve İlçe Tarım Müdürü Ziyaddin Seçkin eşlik etti.





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