Elazığ'da ekipler, yolu kardan kapanan köydeki hasta için seferber oldu

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ELAZIĞ (AA) - Sivrice ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ekiplerin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Üçlerce köyünde yaşayan bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulundu.

Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olmasının bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin iki saat süren çalışması sonucu köye ulaşan sağlık ekipleri, hastayı ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.





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