Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina çöktü

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören bina, Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöktü.

Elazığ'da Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan apartman, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremde hasar gördü.

Tedbiren boşatılan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöktü.

Çöken binada kontrol amaçlı bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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