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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina çöktü

AA

Elazığ'da depremde hasar gördüğü için boşaltılan bina çöktü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gören bina, Elbistan'daki 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöktü.

Elazığ'da Akpınar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan apartman, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan depremde hasar gördü.

Tedbiren boşatılan bina, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından çöktü.

Çöken binada kontrol amaçlı bazı kişilerin bulunduğu iddiası üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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