Elazığ'da sağanak derelerin taşmasına neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan sağanak sonucu bazı dereler taştı.



İlçede bazı derelerdeki su seviyesi, 3 gündür aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle arttı.



Derelerde su seviyesindeki artış cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.



















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.