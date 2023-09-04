Elazığ'da asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Giriş: 04.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:50
İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Denetimlerde, 8 kişinin yapılan üst ve araç aramasında 8 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 45 fişek ve 19 kartuş ele geçirildi.
Ruhsatsız silah taşıyan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.