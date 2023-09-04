Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Elazığ'da düzenlenen asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:50 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da asayiş denetimlerinde 10 ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kentte huzur, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Denetimlerde, 8 kişinin yapılan üst ve araç aramasında 8 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 45 fişek ve 19 kartuş ele geçirildi.

        Ruhsatsız silah taşıyan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Bakan Tekin'den sınıflarda cep telefonu kullanımı açıklaması
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Sabancı çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama!
        Cimbom bombayı patlattı!
        Cimbom bombayı patlattı!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        İstanbul Maltepe'de orman yangını!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        O anlar kamerada! Kaza yapan otomobilin camından fırladı!
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Almanya Başbakanı Scholz kaza geçirdi
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Bariyerler kapalıyken geçmek istedi iddiası!
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        3 turist ölmüştü! Safari faciasında şoförün ifadesi ortaya çıktı!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Dehşet anı kamerada! Kadına kemerle şiddet!
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Uzmanlar dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışığı "meteor" olarak değerlen...
        Uzmanlar dün akşam gökyüzünde görülen parlak ışığı "meteor" olarak değerlen...
        Elazığ'da evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli kardeş yakalandı
        Elazığ'da evlerinin bahçesine Hint keneviri eken 2 şüpheli kardeş yakalandı
        Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu
        Fıstık ezme makinesine elini kaptıran çocuğun 5 parmağı koptu
        Yolun karşısına geçen kadının yaralandığı kaza kamerada
        Yolun karşısına geçen kadının yaralandığı kaza kamerada
        Keban Kaymakamı Ardıç için veda programı
        Keban Kaymakamı Ardıç için veda programı