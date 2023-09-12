Elazığ'da gönüllü gençler Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı

Elazığ Kamp Kulübüne üye gençler, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

Poşetlere doldurulan çöpler, katı atık depolama alanlarına bırakılmak üzere belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Kulüp Başkanı Kamuran Aşar, ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı yaz aylarında göl çevresinde kirlilik oluştuğunu belirterek, göl kıyısında kamp, piknik ya da gezinti yapan ziyaretçilere çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Aşar, bu konuda farkındalık sağlamak istediklerini ifade ederek, "Hazar Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz aktarılması için kolları sıvadık. Hazar Gölü kıyısındaki çöpleri topladık. Elazığ ve Sivrice Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri de bu konuda bizlere destek oldular, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz." dedi.​​​​​​​