Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da gönüllü gençler Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı

        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir araya gelen gönüllü gençler, Hazar Gölü kıyısında biriken çöpleri topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:40 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da gönüllü gençler Hazar Gölü çevresinde temizlik yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ Kamp Kulübüne üye gençler, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Hazar Gölü kıyısında çevre temizliği yaptı.

        Poşetlere doldurulan çöpler, katı atık depolama alanlarına bırakılmak üzere belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edildi.

        Kulüp Başkanı Kamuran Aşar, ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı yaz aylarında göl çevresinde kirlilik oluştuğunu belirterek, göl kıyısında kamp, piknik ya da gezinti yapan ziyaretçilere çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

        Aşar, bu konuda farkındalık sağlamak istediklerini ifade ederek, "Hazar Gölü'nün gelecek nesillere daha temiz aktarılması için kolları sıvadık. Hazar Gölü kıyısındaki çöpleri topladık. Elazığ ve Sivrice Belediyesi ile İl Özel İdaresi ekipleri de bu konuda bizlere destek oldular, kendilerine teşekkür ediyoruz. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için bu konuda herkesin hassasiyet göstermesini istiyoruz." dedi.​​​​​​​

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Maçta 5 gol var!
        Maçta 5 gol var!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Keban Kaymakamlığına atanan Furkan Atalık görevine başladı
        Keban Kaymakamlığına atanan Furkan Atalık görevine başladı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Elazığ´da şehir içi yolcu otobüsü 2 otomobile çarptı: 5 yaralı
        Elazığ´da şehir içi yolcu otobüsü 2 otomobile çarptı: 5 yaralı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Elazığ'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da hırsızlık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı
        Elazığ'da tur minibüsü, yolcu otobüsüne çarptı: 18 yaralı