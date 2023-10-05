Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Giriş: 05.10.2023 - 23:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 23:29
Elazığ'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 33 AFZ 787 plakalı otomobil, Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarı'nda, E.Ş'nin kullandığı 23 ADY 135 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.