Elazığ'da 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi Elazığ'da bandrolsüz 780 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da bandrolsüz 780 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında iş yeri ve eklentisinde arama yapan ekipler, bir bölümü dolu olan 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.