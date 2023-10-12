Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi

        Elazığ'da bandrolsüz 780 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:11 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da bandrolsüz 780 bin 600 makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik kent merkezindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyon kapsamında iş yeri ve eklentisinde arama yapan ekipler, bir bölümü dolu olan 780 bin 600 kaçak makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi M.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        "İsrail Şam ve Halep Havalimanını vurdu"
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        Habertürk ekibi çatışma hattında
        TBMM'de Gazze oturumu
        TBMM'de Gazze oturumu
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Dört bir yanından tarih fışkıran kent!
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Umalım ki sorun Arda Güler'de olsun
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        Dikkat! 2025 yılında her 4 çocuktan birinde olabilir!
        10 yıldır haberi var
        10 yıldır haberi var
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Ekim ortalaması 31 dereceyi geçti! O kentte 'pastırma yazı' sıcakları!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki
        AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'ndan İsrail'in saldırılarına tepki
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık orcik yapımına eşlik etti
        Keban Kaymakamı Furkan Atalık orcik yapımına eşlik etti
        Elazığ'da kedinin yılanı yakalaması kameraya yansıdı
        Elazığ'da kedinin yılanı yakalaması kameraya yansıdı
        Elazığ'da oyuncak ayı ve yakıt deposuna uyuşturucu saklayan 3 zanlı yakalan...
        Elazığ'da oyuncak ayı ve yakıt deposuna uyuşturucu saklayan 3 zanlı yakalan...
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı