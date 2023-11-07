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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

        Elazığ düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 11:13 Güncelleme: 07.11.2023 - 11:13
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        Elazığ'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı
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        Elazığ düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç. (25), tehdit ve yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.A. (39) ile "motosiklet hırsızlığı ve otodan hırsızlık" suçundan aranan O.U. (29) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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