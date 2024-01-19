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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı

        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:18
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        Elazığ'da firari hükümlü yakalandı
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        Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla arananların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin Kovancılar ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon sonucu hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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