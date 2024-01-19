Elazığ'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ile irtibat ve iltisakları olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe şüphelilerden 1'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 5'i ise sınır dışı edilmek üzere yetkili mercilere teslim edildi.