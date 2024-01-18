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        Elazığ'da devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı

        Elazığ'ın Maden ilçesinde devrilen tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 22:35 Güncelleme: 18.01.2024 - 22:42
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        Elazığ'da devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı
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        Elazığ'ın Maden ilçesinde devrilen tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

        M.T. idaresindeki kömür ve malzeme yüklü 62 AAD 002 plakalı tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Maden ilçesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Tırdaki kömür dolu torbalar ve diğer malzemeler kara yoluna saçıldı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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