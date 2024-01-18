Elazığ'da devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı

Elazığ'ın Maden ilçesinde devrilen tır, ulaşımda aksamaya sebep oldu.

M.T. idaresindeki kömür ve malzeme yüklü 62 AAD 002 plakalı tır, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun Maden ilçesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

Tırdaki kömür dolu torbalar ve diğer malzemeler kara yoluna saçıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Tırın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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