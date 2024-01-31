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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 10 kişi yakalandı

        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 10 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 31.01.2024 - 12:26
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        Elazığ'da asayiş uygulamalarında 10 kişi yakalandı
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        Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 10 kişi yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 5 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 17 fişek, 3 pompalı tüfek ve 5 kartuş ele geçirildi.

        Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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