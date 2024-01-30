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        Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı

        Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan ek protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:09
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        Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında ek protokol imzalandı
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        Keban Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında maaş artışı sağlayan ek protokol imzalandı.

        Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Hizmet-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanı Mustafa Bahçeci'nin katıldığı törende, kadrolu ve şirket işçilerinin mali haklarına yüzde 50 oranında zam yapılması konusunda anlaşma sağlandı.

        Bahçeci, Belediye Başkanı Atlı'nın, her zaman işçinin yanında olduğunu belirterek, ek protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Atlı da imzalanan ek protokolün işçilere hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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