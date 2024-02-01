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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Elazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek

        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutundan 2 bin 255'i tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 11:54 Güncelleme: 01.02.2024 - 11:54
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Elazığ'da 2 bin 255 deprem konutu şubatta teslim edilecek
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        SUAT ÖZTÜRK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Elazığ'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) inşasına başlanan 2 bin 936 deprem konutundan 2 bin 255'i tamamlandı.

        Geçen yıl 6 Şubat depremlerinin etkilediği Elazığ'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Kent merkezinde Aşağı Demirtaş ve Yemişlik bölgesi, ilçelerde de Karakoçan, Palu, Sivrice ve Baskil'de etaplar halinde afet konutları yükseliyor.

        İlde yapımı süren 2 bin 936 konuttan kaba işlemlerinin ardından dış cephe ve ince işlemleri tamamlanan 2 bin 255'i teslime hazır hale getirildi. Konutlar, kura çekiminin ardından bu ay hak sahiplerine teslim edilecek.

        - Kentte 9 bin 500 yapının yıkımı gerçekleştirildi

        Hasar tespit çalışmalarında 10 bin 694 yapının ağır hasarlı, 102 yapının da acil yıkılması gerektiği tespit edilen kentte 9 bin 500 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

        Yıkım çalışmalarının etaplar halinde devam ettiği şehirde, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında da 4 bin 26 başvuru yapıldı.

        - "Kentte riskli yapı stokunu ortadan kaldırıyoruz"

        Vali Ömer Toraman, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremleri Elazığ'ın şiddetli hissettiğini söyledi.

        Depremin üzerinden bir yıl geçtiğini ve yürütülen çalışmaların iyi bir seviyeye geldiğini vurgulayan Toraman, şöyle konuştu:

        "2020 depreminden sonra Elazığ şehir merkezinde yapı stokunun önemli ölçüde yenilenmesinden dolayı geçen yılki depremde çok ciddi bir yıkım meydana gelmedi. Ancak teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda yaklaşık 11 bine yakın binanın ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit süreci bittikten sonra bunların yıkım süreci başladı. Yıkım oranı olarak yüzde 87 civarındayız. Kentte riskli yapı stokunu ortadan kaldırıyoruz."

        Depremden sonra hızlı bir şekilde konut yapımına başlandığını anlatan Toraman, 6 Şubat depremlerinden sonra 14 bin 883 hak sahibinin tespit edildiğini bildirdi.

        - "Elazığ depreme daha da dirençli hale gelecek"

        Toraman, il merkezinde 1887 konutun inşaatında sona yaklaşıldığını bildirerek, şunları kaydetti:

        "İlçelerde de biten konutları dahil ettiğimizde 2 bin 255 konutun kurasını çekebilecek duruma geldik. Bir taraftan da kırsal kesimlerde yer seçim çalışmaları devam ediyor. Buna bağlı olarak kırsal kesimlerde de konutlarımızı yapmaya devam edeceğiz."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının depremzedelere yerinde dönüşüm imkanı hakkı da tanıdığını aktaran Toraman, şu ana kadar işlemlerini tamamlayıp ruhsat alan 22 kişinin inşaata başladığını dile getirdi.

        Vali Toraman, 6 Şubat depreminden sonra ağır hasar tespiti yapılan konutların yıkılması ve yerine depreme dayanıklı güvenilir binaların yapılmasıyla kentin depreme daha dirençli hale geleceğine işaret ederek, "Yatay mimariye uygun olarak sağlam zeminde iyi mühendislik hizmeti alınarak yapılan bu binalar önümüzdeki dönemlerde muhtemel depremlere karşı da vatandaşımız için bir emniyet unsuru olacak." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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