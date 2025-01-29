İtalyan kadın Elazığ'da Müslüman oldu
İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olarak "Eda" ismini aldı.
İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olarak "Eda" ismini aldı.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olma isteğinden dolayı Müftülüğe başvuran Tafuro için ihtida töreni düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Tafuro'ya İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi.
Ardından şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Tafuro, "Eda" ismini aldı.
Tören, dua edilmesiyle sona erdi.
Üstündağ, tebrik ettiği kadına ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.
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