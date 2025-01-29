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        İtalyan kadın Elazığ'da Müslüman oldu

        İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olarak "Eda" ismini aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:50 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:50
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        İtalyan kadın Elazığ'da Müslüman oldu
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        İtalya uyruklu Martina Tafuro, Elazığ'da Müslüman olarak "Eda" ismini aldı.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yaşayan ve Müslüman olma isteğinden dolayı Müftülüğe başvuran Tafuro için ihtida töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Tafuro'ya İslam'ın temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi.

        Ardından şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Tafuro, "Eda" ismini aldı.

        Tören, dua edilmesiyle sona erdi.

        Üstündağ, tebrik ettiği kadına ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve ilmihal hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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