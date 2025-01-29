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        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)

        YAKALANDIElazığ'da27 Ocak'ta cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçan çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:13 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:13
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        Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)
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        YAKALANDI

        Elazığ’da27 Ocak’ta cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçan çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edilerek yakalaması yapılmıştır. Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede torpili şaka amacıyla attığını beyan etmiş, şahıs hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir ideolojik veya terör bağlantısı olmadığı anlaşılmıştır. Yaşı küçük şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak hakkında ‘Kamu malına zarar verme’ suçunda adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.

        Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,

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