Cemaat namaz kılarken, camiye torpil attı (2)
YAKALANDIElazığ'da27 Ocak'ta cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçan çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
YAKALANDI
Elazığ’da27 Ocak’ta cemaat namaz kılırken caminin içerisine torpil atıp, kaçan çocuk, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin yaşı küçük şahıs olduğu tespit edilerek yakalaması yapılmıştır. Şüpheli şahıs ile yapılan görüşmede torpili şaka amacıyla attığını beyan etmiş, şahıs hakkında yapılan incelemelerde herhangi bir ideolojik veya terör bağlantısı olmadığı anlaşılmıştır. Yaşı küçük şahıs Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınarak hakkında ‘Kamu malına zarar verme’ suçunda adli tahkikat başlatılmıştır” denildi.
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.