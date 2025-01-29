Elazığ'da bir kişinin cami içerisine torpil atması kamerada
Elazığ'da bir kişinin namaz kılındığı sırada camiye torpil atma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Elazığ'da bir kişinin namaz kılındığı sırada camiye torpil atma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Mustafapaşa Mahallesi Kışla Camisi'ne önceki gün gelen 1 kişi, cemaatin namaz kıldığı esnada kapı önünden içeriye torpil attı.
Halının üzerinde patlayan torpil cami cemaatindeki bazı kişilerin korkmasına neden oldu.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kameraya yansıyan görüntülerde, caminin bir süre avlusunda gezinen şüphelinin daha sonra içeri girdiği ve elindeki torpili halının üzerine atarak kaçtığı görülüyor.
Torpilin patlaması sonucu caminin köşe kısmında namaz kılan cemaatin bir anlık korku yaşadığı, ön saflarda bulunan cemaatin ise namaza devam ettiği kameraya yansıyor.
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