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        Elazığ'da bir kişinin cami içerisine torpil atması kamerada

        Elazığ'da bir kişinin namaz kılındığı sırada camiye torpil atma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:25
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        Elazığ'da bir kişinin cami içerisine torpil atması kamerada
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        Elazığ'da bir kişinin namaz kılındığı sırada camiye torpil atma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Mustafapaşa Mahallesi Kışla Camisi'ne önceki gün gelen 1 kişi, cemaatin namaz kıldığı esnada kapı önünden içeriye torpil attı.

        Halının üzerinde patlayan torpil cami cemaatindeki bazı kişilerin korkmasına neden oldu.

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Öte yandan, olay anı caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kameraya yansıyan görüntülerde, caminin bir süre avlusunda gezinen şüphelinin daha sonra içeri girdiği ve elindeki torpili halının üzerine atarak kaçtığı görülüyor.

        Torpilin patlaması sonucu caminin köşe kısmında namaz kılan cemaatin bir anlık korku yaşadığı, ön saflarda bulunan cemaatin ise namaza devam ettiği kameraya yansıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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