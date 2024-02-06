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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:11
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 3 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

        Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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