Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 3 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 500 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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