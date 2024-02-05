Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanan yaban hayvanları için Baskil ilçesinin Kuşsarayı köyü kırsalına 150, Harput Mahallesi kırsalına 100, merkeze bağlı Sütlüce ve Şahsuvar köyleri kırsalına 150'şer olmak üzere toplam 550 kilogram buğday bırakıldı.

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