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        Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:26 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:26
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        Elazığ'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Elazığ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince, kış şartlarında yiyecek bulmada zorlanan yaban hayvanları için Baskil ilçesinin Kuşsarayı köyü kırsalına 150, Harput Mahallesi kırsalına 100, merkeze bağlı Sütlüce ve Şahsuvar köyleri kırsalına 150'şer olmak üzere toplam 550 kilogram buğday bırakıldı.

        Ekiplerce yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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