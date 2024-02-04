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        Elazığ, Şırnak, Bingöl'de 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:44
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        Elazığ, Şırnak, Bingöl'de 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Elazığ, Şırnak ve Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle 50 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Elazığ'da kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Alacakaya'da 2, Baskil'de 1, Maden'de 5, Karakoçan'da 3, Palu'da 1 ve Sivrice'de de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

        17 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta kar dolayısıyla merkeze bağlı 1, ilçelerden Uludere'de 2 ve Beytüşşebap'ta 5 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

        - Bingöl

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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