Elazığ'da evde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangında, evde bulunan Meryem Yalçınkaya (25) içeride mahsur kalırken, dumandan etkilenen 2 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Yalçınkaya'yı kurtardı.
Dumandan etkilenen Yalçınkaya, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı, 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.
Yalçınkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.