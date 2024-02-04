Elazığ'da ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Elazığ'da ruhsatsız silah kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da ruhsatsız silah kullananlara yönelik düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah kullandığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca ve av tüfeği ile 400 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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