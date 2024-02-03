Elazığ'da 7 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2017'de İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından adliye çıkışında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın Sivrice ilçesinde olduğunu tespit etti.

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