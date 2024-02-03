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        Elazığ'da 7 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Elazığ'da cinayetten 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 15:42 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:42
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        Elazığ'da 7 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Elazığ'da cinayetten 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi 7 yıl sonra yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ağustos 2017'de İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde görülen cinayet davasının ardından adliye çıkışında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın Sivrice ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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