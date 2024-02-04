Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AY 995 plakalı otomobil, N.K. idaresindeki 23 ABK 968 plakalı minibüs ve A.Ö. idaresindeki 34 CGP 345 plakalı midibüs çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.