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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:37
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

        Elazığ-Bingöl kara yolunun Yazıkonak beldesinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AY 995 plakalı otomobil, N.K. idaresindeki 23 ABK 968 plakalı minibüs ve A.Ö. idaresindeki 34 CGP 345 plakalı midibüs çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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