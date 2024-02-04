Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokağı'na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kıraathanenin önündeki kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.

Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.