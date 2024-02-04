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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 00:47 Güncelleme: 04.02.2024 - 01:11
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        Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
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        Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokağı'na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kıraathanenin önündeki kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.

        Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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