Elazığ'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da silahlı saldırı sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırklar Mahallesi Altınoluk Sokağı'na gelen şüpheli ya da şüpheliler, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir kıraathanenin önündeki kişilere tabancayla ateş açıp kaçtı.
Silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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