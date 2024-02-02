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        Elazığ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği operasyonda, bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 11:42 Güncelleme: 02.02.2024 - 11:56
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        Elazığ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Elazığ'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen eserlerin ele geçirildiği operasyonda, bir zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan bir şüphelinin ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1750 sikke, 1150'nin üzerinde çeşitli resim, figür ve yazılar olan sikke ve 131 farklı figür şekilde heykel ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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