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        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

        Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 17:02 Güncelleme: 01.02.2024 - 17:04
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        Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D'nin iş yerinde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

        Zanlının iş yerindeki aramada, 13 ruhsatsız tabanca, 17 şarjör, 535 tabanca fişeği ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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