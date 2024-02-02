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        Elazığ'da depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Elazığ'da depremzede öğrenciler için moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:46
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        Elazığ'da depremzede çocuklar için moral etkinliği düzenlendi
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Elazığ'da depremzede öğrenciler için moral etkinliği gerçekleştirildi.

        Elazığ Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen "Çevre ve Çocuk" adlı etkinlikte, yarıyıl tatilinde olan depremzede öğrencilere motivasyon amaçlı gösteriler sunuldu.

        Etkinliğe katılan öğrencilere çevre hakkında bilgiler verildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Fatih Önalan, programda, etkinlikle öğrencilerin morallerini yükseltmeye çalıştıklarını söyledi.

        Bakanlık olarak 2023 yılında yaşanan depremin izlerini silmek için mücadele ettiklerini aktaran Önalan, "Yaptığımız sosyal etkinliklerle minik yüreklere dokunmaya çalışıyoruz. Depremi çocukların hafızalarında silmek için mücadele ediyoruz. Bakanlığımız öncülüğünde yarıyıl tatilinde çocuk ve çevre temalı etkinlikler yapıyoruz." dedi.

        Etkinliğe katılan çocuklar da etkinliğin çok güzel ve keyifli geçtiğini belirtti.

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