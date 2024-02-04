Elazığ'da trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
C.G. idaresindeki 06 DRC 826 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarı'nda A.D. yönetimindeki 23 ACB 231 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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