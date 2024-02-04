Elazığ'da asayiş uygulamalarında 12 kişi yakalandı

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, pompalı tüfek, 49 kartuş ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1-3 Şubat'ta çalışma gerçekleştirdi.

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