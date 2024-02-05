Elazığ'ın Arıcak ilçesinde eğitime kar engeli

Özel eğitim kurumları ve kreşlerde de eğitime bugün ara verildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle, ilçe merkezi, belde ve köylerde okulların tamamının bugün tatil edilmesine karar verildi.

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