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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren zanlı tutuklandı

        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:45
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren zanlı tutuklandı.

        Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanenin arka girişinde dün tartıştığı eşi Burcu Demir'i (32) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Bu arada, fizyoterapi teknikeri Demir'in cenazesi, Karakoçan ilçesindeki cemevinde kılınan namazın ardından Yoğunağaç köyü Çukurca mezrasında toprağa verildi.

        Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanenin arka girişinde dün uzman çavuş M.C, yeni evlendiği Burcu Demir'e tabancayla ateş etmiş, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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