Elazığ'da fizyoterapi teknikeri eşini öldüren zanlı tutuklandı.

Bu arada, fizyoterapi teknikeri Demir'in cenazesi, Karakoçan ilçesindeki cemevinde kılınan namazın ardından Yoğunağaç köyü Çukurca mezrasında toprağa verildi.

Olgunlar Mahallesi'nde özel bir hastanenin arka girişinde dün tartıştığı eşi Burcu Demir'i (32) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra kaçan ve polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanan M.C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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