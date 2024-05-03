Keban'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Keban Orman İşletme Şefliğince Yukarı Çakmak mevkisindeki orman sahasında düzenlenen etkinliğe Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.