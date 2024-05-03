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        Keban'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:11
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        Keban'da "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarına karşı alınacak önemler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Keban Orman İşletme Şefliğince Yukarı Çakmak mevkisindeki orman sahasında düzenlenen etkinliğe Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Keban Orman İşletme Şefi Ömer Şerbet, orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılığını artırmak amacıyla etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Orman yangınlarının önlenmesi için toplumda farkındalık yaratmak, toplumun bütün kesimlerinin çevreye ve doğaya duyarlığını artırmak, öğrencilerimizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, ülkemizin ağaçlandırma sürecine destek vermek için bir araya geldik." dedi.

        Etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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