Elazığ'da Gençlik Haftası etkinliği kapsamında bisiklet yarışması yapıldı

Belediye Başkanı Vahap Gök de gençler için coşkulu bir program düzenlediklerini belirtti.

Yarışmaya katkı sunanlara teşekkür eden Dilekli, "Sporun ve sporcunun desteklenmesi noktasında elimizdeki bütün imkanları gençlerimiz için seferber edeceğiz. Yarışa katılan gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

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