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        Elazığ'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı

        Elazığ'ın yöresel lezzetleri, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde katılımcılara ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 15:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 15:32
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        Elazığ'ın yöresel lezzetleri "Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde tanıtıldı
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        Elazığ'ın yöresel lezzetleri, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinde katılımcılara ikram edildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Valilik, Belediye ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından tarihi Harput Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.

        Etkinlikte, Harput köftesi, sırın, ayranlı soğuk çorba, taş ekmeği tatlısı, peynirli ekmek, süslü fidoş, lobik çorbası, kofik dolması gibi kentin yöresel yemek ve tatlıları tanıtıldı, katılımcılara ikram edildi.

        Vali Ömer Toraman, konuşmasında, Türkiye'nin önemli zenginliklerinden biri olan mutfağının tanıtılması, geliştirilmesi için buluştuklarını söyledi.

        Dünyanın sayılı mutfaklarından biri olan Türk mutfağının lezzetlerinin sergilenip tanıtıldığını ifade eden Toraman, şöyle konuştu:

        "Elazığ, Anadolu'da mutfağı en zengin olan illerden biri. Kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze kadar intikal etmiş kendine has ve özel pek çok yemek çeşidine sahip bir il. Bu manada Türk mutfağı içerisinde önemli bir yer tutuyor. Yöresel yemeklere son dönemlerde ciddi bir talep var. İnsanlar artık farklı yörelerin, farklı yemeklerini tatmak için arayış içerisine giriyor. Bu amaçla bir turizm hareketliliği de meydana geliyor. Önemli bir kültür ögesi olarak gittikçe daha fazla gündeme geliyor. Bu mutfağımızın zenginliğinin tanıtılması ve duyurulması için topyekün hareket edilmesi gerekiyor."

        ​​​​​​​Etkinliğe, Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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