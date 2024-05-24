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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:43
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        Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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        Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolu 45. kilometresinde, Z.Ç'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçlardan birinde bulunan H.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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