Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolu 45. kilometresinde, Z.Ç'nin kullandığı 23 BF 474 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlardan birinde bulunan H.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücüler ile 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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