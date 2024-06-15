Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı

Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram dolayısıyla vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvan temin etmeleri amacıyla il genelinde denetimlerini artırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ve teknik personel bu kapsamda hayvan pazarını denetledi.

Kılıç, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarında ve hayvan sevkiyatında hareketlilik yaşandığını söyledi.