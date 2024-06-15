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        Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı

        Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:43
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        Elazığ'da hayvan pazarında denetim yapıldı
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        Elazığ'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında denetim gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram dolayısıyla vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlık hayvan temin etmeleri amacıyla il genelinde denetimlerini artırdı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ve teknik personel bu kapsamda hayvan pazarını denetledi.

        Kılıç, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarında ve hayvan sevkiyatında hareketlilik yaşandığını söyledi.

        Tarım Cebimde uygulaması ile vatandaşların satın alacakları hayvanların küpe numaralarını girerek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla ilgili detaylara ve aşı bilgilerine rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Kılıç, "Başta yol kontrolleri olmak üzere il genelinde denetim sayılarını arttırdık. İlimiz genelinde alınan tedbirlerle, halkımızın sağlıklı ve güven içerisinde kurban ibadetlerini yerine getirmeleri için çalışmalara aralıksız devam edelicek." dedi.

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