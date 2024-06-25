Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılan evde çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılma bahçe evindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılma bahçe evindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Alınan bilgiye göre, Pelte köyünde bir bahçe evinin avlusunda vişne reçeli yapımı için ocakta yakılan ateşin kuru otları tutuşturması sonucu alevler eve sıçradı.
Yangın kısa sürede büyüyerek ahşap ve sacdan yapılma evi tamamen sardı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, bazı meyve ağaçları zarar gördü.
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