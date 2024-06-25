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        Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılan evde çıkan yangın söndürüldü

        Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılma bahçe evindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:55 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:55
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        Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılan evde çıkan yangın söndürüldü
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        Elazığ'da ahşap ve sacdan yapılma bahçe evindeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Alınan bilgiye göre, Pelte köyünde bir bahçe evinin avlusunda vişne reçeli yapımı için ocakta yakılan ateşin kuru otları tutuşturması sonucu alevler eve sıçradı.

        Yangın kısa sürede büyüyerek ahşap ve sacdan yapılma evi tamamen sardı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, bazı meyve ağaçları zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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