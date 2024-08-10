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        Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın vefat eden annesi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

        Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın vefat eden annesi Fatma Atay'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 18:26 Güncelleme: 10.08.2024 - 18:26
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın vefat eden annesi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın vefat eden annesi Fatma Atay'ın cenazesi toprağa verildi.

        Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle 84 yaşında vefat eden Atay için ikindi namazına müteakip İmamı Azam Camii'nde cenaze namazı kılındı.

        İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı namazın ardından Atay'ın cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Atay'ın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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