Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın vefat eden annesi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Atay'ın ailesi ve yakınları, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Elazığ'da rahatsızlığı nedeniyle 84 yaşında vefat eden Atay için ikindi namazına müteakip İmamı Azam Camii'nde cenaze namazı kılındı.

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