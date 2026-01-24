Habertürk
        Karla kaplı Elazığ dronla havadan görüntülendi

        Karla kaplı Elazığ dronla havadan görüntülendi

        Elazığ'da yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:18 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:18
        Karla kaplı Elazığ dronla havadan görüntülendi
        Elazığ'da yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen kent merkezi, dronla havadan görüntülendi.

        Kentte önceki gün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Beyaza bürünen kentin çevresi ile çeşitli yapılar, kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar oluşturdu.

        Karla kaplanan kentin parkları ve yerleşim yerleri dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

