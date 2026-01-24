Habertürk
        Elazığ'da restoranlardaki "yağma" ve "mala zarar verme" olayına ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da iki restoranda meydana gelen "yağma" ve "mala zarar verme" olaylarına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 15:14 Güncelleme: 24.01.2026 - 15:14
        Elazığ'da restoranlardaki "yağma" ve "mala zarar verme" olayına ilişkin 2 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da iki restoranda meydana gelen "yağma" ve "mala zarar verme" olaylarına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüklerince, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 22 Ocak'ta İcadiye Mahallesi Sarısaltuk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iki restoranda meydana gelen yağma, mala zarar verme, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarına karıştıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda olayda kullanıldığı değerlendirilen 4 ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

