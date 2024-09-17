Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, K.K, T.A, Ş.A. ve M.K. yakalandı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Adıyaman'a hareket ettiğini tespit etti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Harput Mahallesi'nde M.S.E'ye ait park halindeki otomobilden ziynet eşyası, 3 bin lira ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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