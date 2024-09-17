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        Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

        Elazığ'da park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Adıyaman'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:40
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        Elazığ'da park halindeki araçtan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
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        Elazığ'da park halindeki otomobilden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Adıyaman'da yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, önceki gün Harput Mahallesi'nde M.S.E'ye ait park halindeki otomobilden ziynet eşyası, 3 bin lira ve dizüstü bilgisayar çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracın Adıyaman'a hareket ettiğini tespit etti.

        Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli gerçekleştirilen operasyonda, K.K, T.A, Ş.A. ve M.K. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen ziynet eşyası ve paranın sahibine teslim edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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