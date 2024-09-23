Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 23.09.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız silah bulunduran 8 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız pompalı tüfek, 8 tabanca ile 33 fişek ve 4 kesici alet ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Çocuklar el frenini indirince facia yaşandı!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Daha 7 yaşındaydı! Telefon uğruna feci ölüm!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ablası, Türkiye'ye gelin geldi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı
        Elazığ'da sel, köy yollarında hasara neden oldu
        Elazığ'da sel, köy yollarında hasara neden oldu
        Elazığ'da sağanak ve dolu kayısı bahçelerire zarar verdi
        Elazığ'da sağanak ve dolu kayısı bahçelerire zarar verdi
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Elazığ'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Ağın'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Ağın'da İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı yapıldı
        Doğal gazdan zehirlenen Can öldü, amcası ve dedesi tedaviye alındı
        Doğal gazdan zehirlenen Can öldü, amcası ve dedesi tedaviye alındı