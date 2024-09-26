Baskil Kaymakamı Türker, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu

Kaymakam Türker'e incelemelerinde, Belediye Başkanı Tuncer Turus ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik de eşlik etti.

Kaymakam Türker, birkaç ay içinde çarşının iç kısımlarının yapımının ve çevre düzenlemesinin, binaların tamamlanıp kura çekimine başlanacağını söyledi.

İlçede riskli alan olarak belirlenen çarşının bir kısmında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Türker, yetkililerden bilgi aldı.

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

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