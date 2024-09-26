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        Baskil Kaymakamı Türker, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.09.2024 - 16:29
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        Baskil Kaymakamı Türker, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu
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        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Baskil ilçesinde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

        İlçede riskli alan olarak belirlenen çarşının bir kısmında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Türker, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaymakam Türker, birkaç ay içinde çarşının iç kısımlarının yapımının ve çevre düzenlemesinin, binaların tamamlanıp kura çekimine başlanacağını söyledi.

        Türker, çarşı merkezi kentsel dönüşüm kapsamında bulunan iş yerleri ve dairelerin şimdiden depremzedelere, ilçedeki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

        Kaymakam Türker'e incelemelerinde, Belediye Başkanı Tuncer Turus ve AFAD İl Müdürü Cafer Giyik de eşlik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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